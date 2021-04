1









L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulle sanzioni che la Juventus intende rifilare a Dybala, Arthur e McKennie, protagonisti di una cena al di fuori delle regole a casa dello statunitense: “Ieri, ufficialmente, la Juventus non ha voluto comunicare decisioni. È tuttavia certo che comminerà una multa (fino al 30 per cento di una mensilità netta), ma sono in ballo procedure più gravose come la sospensione temporanea dagli allenamenti e la non convocazione per la prossima partita. Il derby contro il Toro. Sarà oggi Pirlo, in conferenza stampa, ad approfondire pubblicamente il discorso”.