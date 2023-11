L'arbitroha parlato così dopo la presentazione del docu-film “Un giorno di sole” prodotto dalla Serie A: "Sogno la finale di un Mondiale femminile o di una grande competizione femminile. Se sogno di arbitrare un giocatore particolare? No, per me è un sogno continuo poter scendere in campo su stadi che prima vedevo solo in televisione. Nelle categorie in cui lavoro non trovo grandi differenze, mi rapporto con professionisti di assoluto livello. Ho trovato ambienti favorevoli, che mi hanno permesso di arbitrare bene. Le difficoltà maggiori le ho avute nelle categorie inferiori. Sicuramente più avanti andrò, più partite difficili farò, più partite con episodi discussi farò, allora si potrà davvero vedere se c'è ancora un retaggio o se verrò trattata come tutti gli altri".