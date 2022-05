Giacomo Ferri, a Gazzetta, parla così di Bremer: "Ha fatto una stagione superlativa e adesso provocherà una bagarre tra le squadre più forti d'Europa, comprese le italiane. Cairo gli ha già detto che non lo ostacolerà, hanno un'intesa in tal senso. Può essere titolare in qualsiasi squadra, comprese quelle nella top ten dei più importanti club del continente".