Riccardo Ferri, ex dirigente sportivo e calciatore sulle colonne di Tuttosport ha parlato di Gleison Bremer, obiettivo di mercato della Juventus per il mercato estivo. Le parole:



BREMER - "È un giocatore da top club mondiali, completo, con capacità di tattica individuale importante. Può collocarsi tranquillamente nello scacchiere di qualsiasi squadra che nutre grandi obiettivi. Non ci sono dubbi che piaccia all'Inter. Complimenti al Torino per averlo individuato e a lui per aver firmato il rinnovo: dimostra di possedere una sensibilità difficilmente trovabile sui campi di calcio".