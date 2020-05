Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha parlato in un’intervista a Tuttosport: "C’è mai stato un momento in cui sono stato lontano dall’Inter? Dopo il Mondiale di Italia ’90 la Juventus mi voleva. Mi offrivano il 30% in più dell’ingaggio. Li ringraziai ma dissi di no. Non sarei mai andato a Torino come non sarei andato mai nel Milan di Sacchi come del resto Baresi e Maldini non sarebbero mai venuti all’Inter. Facevamo parte di quei giocatori che giocavano davvero per la maglia. Si facevano scelte di cuore. Non volevi andare a vincere da un’altra parte, volevi vincere con la tua maglia, i tuoi colori indosso…“.



Non le manca qualche vittoria con la maglia dell’Inter?

“Forse avremmo potuto vincere un campionato che poi ha conquistato la Sampdoria. Quell’anno lì ci furono alcune cose strane: non ci convalidarono un gol regolare a Firenze, e un altro a Klismann nello scontro diretto. Con quei punti quel campionato l’avremmo vinto ancora noi…“.