Intervistato da Il Giornale l'ex difensore e bandiera dell'Inter, Riccardo Ferri, e uno dei candidati a subentrare a Lele Oriali nel caso in cui dovesse dire addio al ruolo di team manager, ha parlato del suo rapporto con i colori nerazzurri: "L'Inter era casa mia, il sogno di un bambino diventato realtà e per questo motivo io sudavo e davo tutto me stesso per indossare quella maglia. L'offerta della Juventus? Era particolarmente allettante ma io feci una scelta di cuore: quello che mi ha dato l'Inter non poteva darmelo nessun altro. In quel periodo nessuno tra Franco Baresi, Paolo Maldini o Cabrini avrebbe mai cambiato maglia per indossare quella della rivale storica: era un tradimento".