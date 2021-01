1









Oggi in collegamento a Radio 24 ha parlato delle tre big della Serie A l'ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri, oggi popolare opinionista calcistico: "L'Inter è più muscolare rispetto a Milan o Juventus: difficilmente darà l'impressione di essere bella ma in alcune situazioni dimostra tutta la sua forza. I nerazzurri come espressione di gioco non sono paragonabili al Milan però sono due organici e due modi diversi. L'Inter dà sempre l'impressione di poter stravolgere i pronostici". Dopo il ko di ieri contro la Sampdoria, la squadra di Conte resta seconda a -1 dal Milan capolista.