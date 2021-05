A Pressing, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha parlato di Cuadrado e Chiellini: "Quello di Cuadrado è mestiere? Io lo chiamerei in un altro modo: è un tentativo di ingannare l’arbitro, è lui che va ad impattare sulle gambe di Perisic. Il gol annullato a Lautaro? Ma perché Chiellini deve simulare in questo modo e non essere redarguito?. Non c’è nessun fallo. L’autogol di Chiellini? Gol regolarissimo: come si può annullare un gol su una trattenuta di Lukaku?".