Riccardo Ferri, a Gazzetta, parla così di Juve-Inter: "Sarà una partita tosta, equilibrata. Ma all'inter serve solo un risultato: la vittoria. E io resto positivo anche se nel calcio si dimentica velocemente quanto fatto. L'Inter di Inzaghi è una delle più belle che abbia mai visto: come gioco, capacità di aggredire nella metà campo avversaria, nelle occasioni create. Vlahovic è straordinario, poco da dire. Per la Juve però dico Cuadrado come giocatore determinante: all'Inter dà solitamente più fastidio per l'abilità uno contro uno".