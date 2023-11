Il presidente della Juventus Gianlucaha parlato all'Assemblea degli Azionisti ( QUI l'integrale) citando Paule Nicolò. Le sue parole:"Siamo dispiaciuti, ovviamente, molto dispiaciuti come consiglio e singoli, e come società intera. Tutti i dipendenti Juve per quanto successo ai nostri calciatori Pogba e Fagioli. Su Fagioli confermiamo quanto comunicato negli ultimi tempi: lo supportiamo nel percorso terapeutico e formativo, dandogli tutto il supporto. Il rinnovo va in questa direzione esattamente. Su Pogba rimaniamo in attesa, sapete che c'è questo processo che dovrebbe partire per doping, siamo in attesa perché non abbiamo particolari novità, restiamo in attesa degli sviluppi del procedimento".