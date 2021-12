Da calciomercato.com:Emergono ulteriori dettagli in merito alla vicenda dell'arresto di Massimo Ferrero, in particolare in merito all'indagine che ha portato alla misura. L'ex presidente della Sampdoria infatti è stato accusato anche di inquinamento delle prove. Nell'ordinanza del gip si legge come il Viperetta avrebbe falsamente denunciato denunciato il furto di un’auto Audi S8 tg dove vi era custodita una borsa contenente registri contabili, conti IVA e indizi potenzialmente in grado di incastrarlo."Nello specifico, in data 13/02/2014, veniva falsamente denunciato il furto di un’auto Audi S8 tg DP268ZD all’interno della quale vi era custodita una borsa in pelle contenente tutta la documentazione contabile – libro giornale, registri IVA, libro inventari, verbali di assemblea, libro cespiti e registro verbali CdA – della società Maestrale SRL, tra le altre" recita l'ordinanza.