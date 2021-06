Si discuterà aspramente in settimana sulla proposta della Lega Serie A di trasmettere le partite del prossimo campionato in dieci orari diversi, senza più gare in contemporanea. In questo modo, però, i diritti varrebbero di più rispetto al prezzo a cui i club li hanno venduti. Questo è il concetto polemicamente espresso dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero all'Ansa: "Non siamo un discount... Faccio un appello a tutti i presidenti di Serie A, questa cosa è inaccettabile. Vogliono uccidere il calcio? La realtà è che cercano di fare le partite singole perché Dazn non ce la fa a trasmetterne tre alla volta, vogliono dare un'altra mano all'emittente OTT. 7 slot è il format con cui abbiamo venduto i diritti. Ora se ne fai 10, il pacchetto vale di più ovviamente perché hai tutte partite separate. Perché lo dobbiamo fare gratis? L'offerta di Dazn è 19,99 euro al mese, siamo arrivati a offrire all'appassionato le partite a un costo medio di 24 centesimi di euro l'una, stiamo impazzendo? Con Sky il costo medio era 1 euro e già era basso. È una proposta che domani in assemblea non deve passare. È inaccettabile".