Il ritorno di Massimosugli spalti in Lazio-Sampdoria ha scatenato la rabbia dei tifosi, tra i quali il senatore Luca Pirondini del Movimento5Stelle che si è scagliato contro di lui pubblicamente. Nel corso di una dichiarazione parlamentare di ieri, ha anche aggiunto: "Mi ha chiamato Ferrero al telefono anticipandomi che ci vedremo in tribunale, sarà un piacere e se l'intento è di spaventarmi è incappato in un evidente errore di valutazione. Non c'è solo l'aspetto sportivo nella difesa di una società di calcio, ma anche quella dei lavoratori che con la Sampdoria portano a casa uno stipendio per il quale possono mantenere la propria famiglia".