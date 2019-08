La Sampdoria è sempre più vicina a cambiare proprietario, da Massimo Ferrero, attuale presidente del club, a Gianluca Vialli, ex attaccante blucerchiato e della Juventus. Lo conferma lo stesso Ferrero, ai microfoni di Sky Sport: "Io sono molto felice se Vialli parla con i suoi investitori e paga il giusto prezzo per la Samp. o non ho mai fatti rialzi. Anzi, proprio perché c’è il signor Vialli ho diminuito il valore, per far contenti tutti quei tifosi che mi insultano. Mi piacerebbe avere un po’ di decoro attorno a me, perché insultarmi davanti un bimbo di sei anni mi è dispiaciuto. Se avessi sbagliato qualcosa sul campo potrei capire, ma con me la squadra è sempre andata bene. Cosa vogliono da un presidente? Vogliono Vialli? Ben venga Vialli, ma il comunicato non ha nessuna validità. Ci dobbiamo incontrare e trovare un accordo sul valore della Sampdoria. Perché se non c’è quel valore i tifosi possono anche insultarmi, ma rammaricato e con il cuore in mano Vialli non verrà".