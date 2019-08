Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è tornato a parlare della cessione del club blucerchiato a Gianluca Vialli, ex attaccante della Juventus, ai microfoni dei giornalisti a Milano: "Questa è la barzelletta dell’estate, io non so niente e voi parlate con qualcuno che vi dà informazioni sbagliate. C'è un primo comunicato nel quale chiedo di venire fuori allo scoperto. Nel secondo comunicato vogliono vedere i conti, ma il prezzo è quello. Non l'ho mai né alzato, né abbassato. Sembra la storia del lupo e delle pecore. Parliamo di campo, di sport. I tifosi si illudono che il grande Vialli possa fare chissà cosa, sono molto felice se Vialli prende la squadra, ma deve dire ai suoi investitori che io ho chiesto una cifra adeguata e se mi danno un euro di meno la Samp non è in vendita. Situazione che infastidisce? È quello che vogliono gli avversari. Mi fanno pressione e tutti dicono che Ferrero molla, ma Ferrero nemmeno barcolla".