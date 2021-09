Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport della partenza di Cristiano Ronaldo dalla Juventus alla volta del Manchester United: ​"A volte è meglio rinunciare ad un euro sull'aspetto economico che avere una persona che non vuole stare con te e per questo non rende. Meglio per tutti che Ronaldo sia andato via e meglio per lui che ha capito che non era più il Ronaldo che voleva essere".

DECRETI E STRANIERI - ​"Siamo italiani, siamo orgogliosi e non temiamo la concorrenza. Ma se arriva uno straniero bravo ben venga! Poi c'è un fattore di cui tenere conto: se uno viene alla Samp possiamo garantire un certo budget, l'Inter e la Juventus un altro. E se Cristiano Ronaldo va al PSG o al Chelsea perché gli danno 20 milioni, ben venga il Decreto Crescita se ci permette di spenderne poco più di 10, così possiamo permetterci un colpo tipo CR7"