Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus di ieri sera. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra c'è, lo si è visto ieri contro la Juve. Devo dire che Ronaldo andava ammonito, ha fatto un salto che sembrava stesse decollando come un aeroplano. Cristiano ha vinto la partita, ma i miei ragazzi si sono difesi bene". Sull'arrivo di Antonio Cassano come dirigente, poi: "E' il mio amore da sempre, ve l'ho dimostrato. E' un po' una testa matta, ma è un uomo intelligente che conosce il calcio. E' un po' prematuro parlarne perchè le cose non si dicono, si fanno. Ho detto ad Antonio che ci vediamo a giugno".