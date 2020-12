Intervenuto a Tiki Taka, Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria ha dichiarato: “Scudetto? Prematuro dire che lo scudetto lo vinca il Milan, per me lo vince la Juventus. Siamo solo alla nona giornata, è ancora prematuro. La Juve è la squadra più forte del campionato, lo dico io. I cavalli si vedono all’arrivo. Siamo solo alla 9° giornata, vi ricordate la scorsa settimana? Si parlava di Sassuolo... Ho ragione io quando dico che una settimana siamo minchioni, e una settimana siamo baroni”.



PIRLO - "Pirlo è un grande campione, la Juventus è uno dei club più sani della Serie A e senza la Juventus non ci sarebbe un campionato. Date tempo alla Juventus e date tempo a Pirlo. Ci sono squadre in cui gli acquisti li decidono i direttori sportivi perché conoscono il gioco dell'allenatore".



CRISI CALCIO - "Viviamo tutti un momento molto difficile. Non voglio fare retorica perché sono cose già dette, ma a noi, al calcio, lo Stato non dà niente, per colpa delle cifre che girano. Da una parte la gente non arriva a fine mese e, per chi prende 1000 euro, sentire che un calciatore prende un milione fa rodere... Gli stipendi li abbiamo pagati tutti, noi abbiamo pagato tutto quanto. Siamo un po' in sofferenza, io sono il più penalizzato perché opero in due settori, il cinema, dove ho tutte le sale chiuse, e il calcio, però in qualche modo mettiamo le mani in tasca e andiamo avanti, augurandoci che il governo ci venga incontro. Il calcio è la terza industria italiana, paghiamo le tasse, e chiediamo rispetto. Il problema è a monte. Vogliamo parlare degli allenatori? Dei procuratori? E' un sistema che ho trovato da quando sono entrato nel calcio. E' normale che se io vendo un calciatore a una squadra di pari livello o superiore, lui dice che non ci andrà? Andrebbe rivisto tutto. I giocatori non vogliono capire che è cambiata un'epoca, non solo il mondo del calcio. Adesso i ragazzini fanno 3 gol e si sentono campioni".