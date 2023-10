che l'ha trasmesso così (in sintesi) ai parlamentari juventini, che ieri si sono riuniti in Senato per incontrare la dirigenza. Con lui presenti anche il dt Cristiano Giuntoli e il chief football officer Francesco Calvo, che hanno risposto alle domande per oltre un’ora e mezza. Come si legge su Tuttosport, il presidente ha illustrato la nuova politica della Juventus: "una realpolitik, necessaria in un sistema che non lascia molto spazio alla difesa e per non correre il rischio di trascinare troppo oltre situazioni che avrebbero influito sul rendimento in campo. Insomma, a nessuno è piaciuto patteggiare, ma andare allo scontro poteva costare molto di più. Adesso, però, la Juventus vuole riposizionarsi all’interno delle istituzioni per tornare a pesare e ragionare da dentro sulle riforme.".- Anche Giuntoli ha parlato, ma trattando il profilo tecnico, a partire dal mercato di gennaio, per cui la Juventus «tiene gli occhi aperti», guardando comunque alla sostenibilità. Un mix di colpi e di giovani prodotti in casa. E ha parlato anche dell'allenatore: Allegri resta sempre al centro delle critiche, ma è difeso in modo totale dal club che continua ad avere fiducia in lui e nel suo tentativo di cambiare mentalità. Perché? perché la direzione nella quale sta andando Allegri è quella di una Juventus più aggressiva e propositiva. Insomma, una Juve in costruzione ma con un obiettivo chiaro: vincere o competere per vincere con continuità.