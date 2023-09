Da Juventus.com:«La Juventus non è solo sport, ma è anche intervento educativo e intervento sociale» - spiega il nostro Presidente, Gianluca Ferrero, presente oggi all’inaugurazione – E lo confermano le nostre molte iniziative sul territorio. Il calcio è capace di muovere gli animi e noi siamo orgogliosi di questa e delle altre iniziative di UGI con cui collaboriamo. Siamo da tempo presenti qui, e anche i nostri calciatori vengono a trovare i bambini».«A tutti i nostri piccoli ospiti intendiamo garantire un polo di sviluppo equilibrato e di pieno benessere psico-fisico» – spiegano le psicologhe - «Il gioco è uno strumento educativo e formativo essenziale per soddisfare il bisogno di aggregazione e socializzazione e per favorire la crescita, l’espressione e la costruzione del sé».