Il presidente della Juventus,, ha espresso grande ottimismo riguardo al futuro del club durante un incontro con i Fan Club bianconeri a Roma.Ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'organizzazione dei fan club, evidenziando che la vera forza della Juventus risiede nei suoi tifosi. Non ha tralasciato di menzionare le sfide affrontate nell'ultimo anno, riconoscendo le difficoltà incontrate, ma ha anche evidenziato che questo periodo ha portato la squadra a lottare per obiettivi importanti, come la qualificazione alla prossimaFerrero ha proiettato il club verso un futuro ricco di opportunità, affermando che se tutto andrà secondo i piani, lagiocherà in cinque competizioni nella stagione 2024/25. Queste includono la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana (garantita con la finale di Coppa Italia raggiunta quest'anno), il nuovo Mondiale per Club al quale la Juventus è qualificata, e, soggetto alle ultime giornate di campionato, la Champions League.