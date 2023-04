Non è un fatto che gli piace, sottolinea Gazzetta, perché Gianluca Ferrero è un uomo dai costumi riservati, ma ieri non poteva non esserci ed essere alla guida del gruppo. Il nuovo presidente della Juventus non ha mai vissuto le vicende processuali del club come un peso, anche perché rappresentano la sua principale attività da quando ha preso il posto di Andrea Agnelli: il coordinamento del team legale della Juve. E sta mantenendo le promesse, prima di tutto con la sua presenza. Come riporta la Gazzetta, "aggiungendo agli avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio, due esperti anche in diritto amministrativo come Nino Paolantonio e Angelo Clarizia, che non c’erano il 20 gennaio, quando la Corte federale d’Appello ha inflitto alla Juve i famosi 15 punti di penalizzazione. Ferrero sì, schierato al tavolo dei legali, assieme a Federico Cherubini e Fabio Paratici. Il presidente ha scelto di esserci sempre, tanto più stavolta di fronte al Collegio: riteneva indispensabile che la società fosse rappresentata davanti alle istituzioni, anche in segno di rispetto".E dopo l'udienza, il presidente è tornato in studio per parlare ancora delle strategie di difesa, anche in vista del possibile ritorno davanti alla Corte d’Appello Figc. La strada - chiosa Gazzetta - è ancora piena di incognite, ma una cosa certa c’è: il presidente Ferrero seguirà la sua squadra passo dopo passo.