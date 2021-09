Massimo, presidente della Samp, a La7 ha parlato della riapertura degli stadi: "Abbiamo il 90 per cento di copertura vaccinale.Come politica parlate troppo e fate poco. Qualcuno dica al ministro Speranza che qui sta morendo il calcio, il cinema, la cultura. L'unica persona che si ricorda di noi è il ministro Franceschini, nel calcio invece nessuno si ricorda perché paghiamo tanto i calciatori. Abbiamo chiesto poche cose, lo spostamento dell'IRPEF e poco altro. La gente vuole lavorare, ma perché su dieci persone dobbiamo soffrire per uno che non si vuole vaccinare? Ma così ci ammazziamo. Ma chi se ne frega dei no-vax, la gente ha fame".