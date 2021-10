Il presidente della Sampdoria attacca l'ex campione del tennis italiano a 'Quelli che il lunedì', in onda su Rai 2. Al patron non sono piaciute le accuse ai romani e ha replicato infuriato: "Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i romani, che se lui è dei Parioli, problema suo. Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Perché lui di dov'è, di Fossombrone?".