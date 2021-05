Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla dopo l'assemblea dei presidenti di Serie A in corso a Milano: "Ma che è successo? Siete troppi. E' andata benissimo, il clima è ottimo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Siamo una lega di 20 presidenti, dobbiamo solo trovare l'armonia e lavorare per un calcio migliore. Stessa volta per Juve, Inter e Milan? Sono stato critico per le ragioni che sapete tutti, la volontà c'è. Agnelli è la Juventus e la Juve è una squadra importante in Italia per cui, ha fatto una boutade e poi ha capito che il calcio casalingo è più importante. La giustificazione? Il Signor Agnelli non deve giustificare niente, non siamo a scuola".