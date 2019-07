"Ho venduto la Sampdoria per 140 milioni di euro", questo il virgolettato attribuito al presidente Massimo Ferrero da Il Secolo XIX, che sarebbe stato pronunciato ad alcuni colleghi durante la riunione in Lega Calcio dello scorso sabato. La proposta irrinunciabile, a quanto pare, sarebbe sul tavolo già da giorni, ed avrebbe in calce la firma di Vialli, Dinan e Knaster. Ormai si sarebbe giunti ai dettagli della vicenda, e da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per la cessione.