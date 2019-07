Vi abbiamo raccontato dell'affare Mattia Perin, ma soprattutto dell'altro colpo sull'asse Juve-Benfica: Joao Ferreira. Terzino destro classe 2001 è stato uno dei più promettenti in Portogallo, con la Juve che se ne assicurerà il futuro. Ma come? Come scrive Calciomercato.com, Joao Ferreira è stato promesso ai bianconeri da subito con la formula del prestito con obbligo di riscatto: un'operazione che complessivamente può toccare i 10 milioni di euro con bonus, investimento serio per un ragazzo così giovane ma con prospettive che hanno convinto tutti gli uomini dello scouting bianconero così come Paratici stesso.