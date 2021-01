La Juventus e la Ferrari sono due squadre sportive molto diverse, ma sono in qualche modo "cugine" dato che fanno parte dello stesso gruppo legato alla famiglia Agnelli. Oggi dalla scuderia di Maranello, direttamente da uno dei suoi piloti, arriva una notizia poco piacevole: Charles Leclerc è positivo al Covid-19.

Questo il messaggio dello stesso Leclerc sui social: "Mi sento bene, ho solo sintomi lievi. Sono sottoposto a controlli regolari in base al protocollo del mio team. Sfortunatamente ho scoperto di essere entrato in contatto con un caso positivo e mi sono immediatamente auto-isolato, comunicandolo a tutti i miei contatti stretti. Il tampone che ho fatto subito dopo è risultato positivo. Rimarrò in isolamento nella mia casa di Monaco in accordo con le regole delle autorità sanitarie".