Ferrari, perchè Hamilton e Leclerc sono stati squalificati

Colpo di scena nel post-GP di Cina: le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state squalificate per irregolarità tecniche, cancellando i risultati ottenuti in gara. Dopo la vittoria dello sprint da parte di Hamilton, la Scuderia di Maranello conclude il weekend con una doppia esclusione che lascia l’amaro in bocca ai tifosi.Leclerc, giunto quinto al traguardo, è stato penalizzato per un peso della vettura inferiore al minimo regolamentare. La FIA ha rilevato che la sua monoposto pesava inizialmente 800 kg, il limite richiesto, ma dopo la rimozione del carburante il peso è sceso a 799 kg. La Ferrari ha tentato di giustificare la differenza con i danni subiti dall’ala anteriore in un contatto con Hamilton, ma l’irregolarità ha portato alla squalifica del monegasco.

Anche Hamilton, sesto al traguardo, ha subito la stessa sorte. Nel suo caso, la FIA ha riscontrato che il pattino posteriore della vettura era consumato oltre il limite consentito. Questo dettaglio ha evidenziato un assetto troppo basso, che ha portato a un’usura eccessiva del fondo della monoposto, violando il regolamento tecnico.Per la cronaca, anche Pierre Gasly (Alpine) è stato squalificato per lo stesso problema di Leclerc. Un GP di Cina che si chiude nel caos, con la classifica rivoluzionata e polemiche destinate a far discutere.