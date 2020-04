La Ferrari rischia di sparire dal circuito F1. Mattia Binotto, team principal del Cavallino, in un'intervista al Guardian ha voluto far luce sui tagli indiscriminati al budget cap. "Abbassarlo 145 milioni di dollari (circa 137 milioni di euro, ndr) è già una proposta nuova e comunque esigente rispetto ai 175 milioni concordati lo scorso giugno - la spiegazione - Se si dovesse imporre un budget addirittura inferiore, non vorremmo essere messi nella condizione di dover considerare altre opzioni per liberare tutto il potenziale e il dna racing della Ferrari. Rispettare budget inferiori vorrebbe anche dire dover sopportare ulteriori sacrifici come risorse umane. Non è lungimirante pensare a cambi strutturali in F.1 semplicemente applicando la logica dei tagli lineari".