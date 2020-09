"Il nostro modo d'intendere il warm up di squadra". Twitta così l'account ufficiale della Ferrari, che mostra Sebastian Vettel e Charles Leclerc giocare e palleggiare prima di scendere in pista per le qualifiche. Un bel momento, distensivo, che però non ha tranquillizzato i tifosi della Rossa. In tanti, infatti, nei commenti al video hanno sottolineato le difficoltà della Ferrari in questa stagione. Apprezzando allo stesso tempo la capacità di palleggio dei due piloti. "Penso siano abbastaza bravi per giocare in una piccola squadra qui nella mia città. Ah, la squadra si chiama Cruzeiro", il commento con più likes.