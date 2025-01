Ferraresi, primo contratto da 'pro' con la Juventus: il comunicato

Dal sito ufficiale della Juventus.Lo sguardo rivolto al futuro dellaprosegue.ha firmato infatti il primo contratto della sua carriera da professionista con scadenza fissata al 30 giugno del 2027.La giovane attaccante, nata a maggio del 2007, è grande protagonista - 11 le reti finora realizzate - della Primavera bianconera ancora imbattuta in stagione e ha anche trovato l’esordio in Prima Squadra nel match di Women’s Champions League entrando nel finale di partita contro il Valerenga lo scorso dicembre.E ora per Ferraresi un’altra soddisfazione: complimenti Eleonora!