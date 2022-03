Così Ciro Ferrara a DAZN poco prima di Samp-Juve. "Obiettivi diametralmente opposti. La Juve vuole consolidare la posizione tra le prime 4 con una fiammella di speranza per la vetta. La Samp che deve giocarsi la salvezza. Niente Vlahovic? Ne parlavamo prima, mi aspettavo Dusan in campo. Anche con lo Spezia si parlava di un turno di riposo. Ci sono pressioni diverse, anche dal punto di vista mentale sopportare la tensione non è semplice. Ma i più forti vanno in campo. L'aspetto prioritario va a mercoledì, alla partita di Champions. E' importante. Diffida? Sarebbe un rischio, a maggior ragione... quando hai un giocatore importante così determinante, qualche ragionamento lo fai".