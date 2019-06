Ciro Ferrara dovrà essere risarcito di 50mila euro più interessi e spese legali per alcuni articoli risalenti al maggio 2006, giudicati diffamatori nei suoi confronti perché lo associavano al calcioscommesse. Come riporta l'Ansa, l'ex difensore della Juventus ha vinto la causa davanti alla Corte d'Appello di Bologna, che ha ribaltato il giudizio di primo grado. Ferrara, all'epoca vice di Lippi in Nazionale, era assistito dagli avvocati Michele Briamonte, Roberta Chicone e Nicola Menardo dello studio legale torinese Grande Stevens.