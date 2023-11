Ciroai microfoni di Dazn ha parlato di Juventus-Inter. Le sue parole:"Quando l’Inter doveva dimostrare la sua forza la formazione bianconera l’ha limitata non è stata una bella partita non sembrava neanche Juve-Inter per come tutti si abbracciano in campo ne esce meglio la squadra nerazzurra. Bremer è perdonabile sul gol di Lautaro: è meno veloce di Thuram nello scatto ma ci sta che riesca a mettere quel pallone in mezzo. Meno ci sta l’uscita di Rugani su Barella, un’uscita in ritardo e il movimento dell’argentino che prima è davanti a Gatti poi si sposta alle sue spalle e poi lo riattacca nuovamente".