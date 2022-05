Al termine dell'evento organizzato da Frecciarossa (sponsor ufficiale della Coppa Italia), l'ex difensore della Juve Ciro Ferrara, ha rialsciato delle dichiarazioni anche sul delicato momento che sta attraversando Dusan Vlahovic.



'E' un grande giocatore, è molto giovane ma credo che come per tutti i giovani ci sia bisogno di un adattamento alla nuova squadra e alla nuova realtà in senso totale. Come tutti gli attaccanti può attraversa un momento più opaco ma alla fine risponderà presente, ha le qualità per farlo'.