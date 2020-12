Non solo Maradona. In collegamento con Ruud Gullit nella cerimonia dei premi The Best Fifa Ciro Ferrara ha ricordato un altor grandissimo giocatore scomparso in quest'ultimo periodo. Queste le parole di Ferrara: "A Paolo Rossi siamo sempre grati per il Mondiale del 1982 e a lui mi lega il mio debutto nel 1985, contro la Juventus. Io ero nel Napoli e nei bianconeri c'era un Paolo Rossi a fine carriera. Di lui ricordo soprattutto il suo sorriso. La sua scomparsa è stata davvero un dispiacere, questi ultimi giorni ci hanno portato via degli amici e dei grandissimi campioni."