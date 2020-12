Nella cerimonia di premiazione dei The Best Fifa, prima della proclamazione del vincitore mondiale, Ruud Gullit dallo studio ha intervistato Ciro Ferrara, in collegamento. Questo il ricordo dell'ex difensore della Juventus su Diego Armando Maradona: "Sono molto emozionato. Sono l'unico giocatore del Napoli ad aver vissuto tutti i 7 anni di Diego lì. Poteva stare in mezzo a centinaia di persone che gli chiedevano una fotografia, lui le abbracciava tutte. Grande uomo e leader. Mi ha fatto riflettere in alcune dichiarazioni: quando gli chiedevano se fosse migliore al mondo, diceva di essere un giocatore normale. Noi allora che giocatori siamo stati, Ruud? Avevo 17 anni e avevamo appena vinto lo scudetto Allievi quando lui fu presentato nel 1984 al San Paolo. Mai mi sarei immaginato di ritrovarmi suo compagno di squadra dopo venti giorni. E fu l'unico ritiro che fece intero (ride, ndr). Per me è un grandissimo onore aver fatto parte del romanzo della sua vita. Per noi ha rappresentato una rivoluzione quando è arrivato. Improvvisamente un gruppo di ragazzi decidono di cambiare le gerarchie del campionato e questa rivoluzione passa da un giocatore scapigliato e piccolino, ma era un leader dalle gambe forti."