Ciro Ferrara ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Impossibile dire adesso chi vincerà lo scudetto, la prossima giornata sarà decisiva perché Napoli e Inter hanno due impegni pesanti in trasferta contro Atalanta e Juventus. Il Milan può approfittare di questa situazione, il vantaggio in classifica la pone nella condizione di favorita ma io la metto alla pari con Inter e Napoli, mentre la Juve paga la brutta partenza e per me è più indietro: pur battendo l’Inter la rimonta resta molto difficile.



Mi aspetto un testa a testa fino alla fine, perché le tre squadre coinvolte hanno dimostrato di sapersi rialzare dopo una caduta. Nessuno s’aspettava il calo dell’Inter, né che il Napoli perdesse in casa col Milan dopo aver battuto la Lazio in trasferta".