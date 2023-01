L'abbraccio più bello di tutti, sul terreno di gioco dell'Olimpico di Roma. Lucaa terra e Cirosopra di lui: la Juventus è appena diventata regina d'Europa, ha battuto l'Ajax ai rigori ed è arrivata la seconda Coppa dei Campioni della propria storia. Con quest'immagine, Ciro Ferrara ha voluto salutare il suo capitano, Gianluca: "Come si fa a lasciarti andare via? Eri come un fratello", le sue parole.