L'ex difensore della Juve, Ciro Ferrara, ha rilasciato delle dichiarazioni durante l'evento per la presentazione del documentario dedicato a Paolo Montero, dove ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo passato in bianconero.'Non penso che a ognuno di noi manchi tanto il campo quanto lo spogliatoio. Condividere le difficoltà, i momenti belli ma anche magari momenti meno belli: questo ti rimane dentro e ti rimarrà per sempre'.