Al termine di un evento legato all'album delle figurine Panini, il doppio ex di Juve e Napoli Ciro Ferrara ha parlato anche della super sfida di domani sera.'Napoli e Juventus mi hanno dato tantissimo. Quella di domani è una partita molto sentita da entrambe le parti, chiaro che siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante e decisivo. Non mi chiedete la favorita, ci arrivano entrambe in un buon momento. Si vedrà una bella partita, ogni squadra ha le proprie caratteristiche che cercherà di sfruttare'.