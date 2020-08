1









Ciro Ferrara, a La Gazzetta dello Sport, parla di Andrea Pirlo.



L'ANEDDOTO - "Nel 2006, mentre la Nazionale si allenava a Coverciano in vista del Mondiale, quel pomeriggio ero schierato in difesa nella stessa squadra di Andrea Pirlo. Succede che io recuperi palla e Andrea la “chiami”. Lo vedo marcato da tre uomini e allora opto per un altro passaggio. Lui si avvicina e mi sussurra all’orecchio: 'Ciro, guarda che il mio non era un consiglio...'. Ecco questo aneddoto può spiegare il giocatore ma soprattutto l’uomo Pirlo. Uno che sa essere leader silenzioso, che dimostra personalità senza bisogno di urlare. Chi non lo conosce crede che non sia un grande comunicatore. Ma chiedete ai compagni se parlasse nello spogliatoio. Per gli scherzi poi, rivolgersi alla sua vittima designata, Rino Gattuso".



HIGUAIN - "Certe scelte sono condivise fra club e tecnico. Sono dolorose ma vanno fatte. Alla Juve è capitato con Del Piero e prima ancora con Baggio e Zidane. Si assumono dei rischi. Per esempio al Milan non andò benissimo quando lasciò andare nel 2011 proprio Pirlo alla Juventus".



RISCHIO - "Certo. Ma la Juventus aveva scelto già Andrea, per la U23, e in un certo senso lui è un predestinato. Forse l’occasione è arrivata prima del previsto. Ci sono delle incognite. Ma lasciategli il tempo di sbagliare. Come capita a tutti. Sono convinto che la società lo sosterrà perché questa è una scelta fortemente voluta dalla proprietà".



IO INESPERTO - "Nel 2010? Ero inesperto e lo erano anche i dirigenti. Era un’altra società. Non cerco alibi, ma anche due tecnici navigati come Alberto Zaccheroni e Gigi Delneri fallirono dopo di me. L’arrivo di Antonio Conte corrispose con il nuovo ciclo di Andrea Agnelli".



POSSESSO E RECUPERO - "Non mi sorprende. È stata la sua filosofia da giocatore. Poi però le idee vanno coniugate in campo. C’è un avversario che pressa. E poi ci sono altri fattori importanti. Agnelli ha parlato di “dinamiche che vanno ricreate”, di dialogo nello spogliatoio. Ecco perché poi l’esonero di Sarri non mi ha stupito. È lì che Andrea deve tirar fuori il meglio, essere un martello coi giocatori per convincerli dei suoi concetti di gioco, e anche curare rapporti ed equilibri. Non è un caso abbia citato Conte come modello: Antonio lavora con grande forza sullo spirito di sacrificio della squadra".



RONALDO VERSO I 36 - "Un rischio? Può esserlo. Nel senso che il portoghese non si discute, ma il tempo passa inesorabile. E non si tratta di un attaccante abituato a farsi “gestire” giocando di meno. Vedremo lo stile di Pirlo".



COME ZIDANE? - "È un po’ diverso perché Zizou aveva allenato il Real Castilla e poi era stato secondo di Ancelotti a Madrid. Questo, però, significa relativamente. Non esaltate oggi Pirlo ma non buttatelo giù alla prima sconfitta, che arriva per tutti".



CONSIGLIO - "Siamo amici. Solo un “in bocca al lupo” sincero. Quando ci incrociamo a Torino rimpiango non averlo avuto come giocatore nella mia Juve. “Con me vincevi lo scudetto”, mi ha sempre risposto. E aveva ragione. Tornando alla sua panchina condivido il concetto di Gattuso... Mo so cavoli tuoi!".



CONTE - "Sorpreso della riappacificazione? Sì, ma in senso positivo. Conosco molto bene Antonio e so che difficilmente fa un passo indietro se parte lancia in resta su questioni di principio. Invece ha avuto il coraggio di rifletterci su e fare la scelta giusta. La sua è stata un’annata positiva. Ora deve confermarsi per puntare a contrastare lo scudetto alla Juve".



MESSI ALL'INTER - "Non mi sorprenderebbe se i nerazzurri concludessero l’affare. Due anni fa, che arrivasse Ronaldo non me lo aspettavo, ora si sono create le condizioni anche fiscali per operazioni così complesse. Ci sarebbe però da interrogarsi perché questi grandi fuoriclasse arrivino in Italia solo in età avanzata. E altri campioni più giovani preferiscano campionati diversi dal nostro".



CORSA SCUDETTO - "Vi ricordo che negli ultimi 10 anni la concorrenza ha sperato che dopo la partenza di Conte la Juve perdesse il tricolore. Poi ha continuato a farlo con Allegri e allora ha “sognato” dopo la partenza di Max. Ora accade lo stesso dopo che ha vinto Sarri. Ma il problema è di chi insegue più che di Pirlo".