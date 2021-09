Una Juventus a 2 punti dopo le prime 4 giornate di Serie A può ancora sperare di lottare seriamente per lo scudetto? Non è molto ottimista in tal senso un grande ex come Ciro Ferrara, che commentando la partita dell'Allianz Stadium nel postpartita di Dazn afferma: "La vedo dura. Vero che oggi hanno perso terreno altre pretendenti come la Roma e la Lazio, e ciò tende ad accorciare la classifica, però i punti di svantaggio iniziano a essere tanti.