L'ex Napoli e Juve Ciro Ferrara ripercorre le tappe della sua carriera e della sua amicizia con Diego Maradona e racconta a Il Corriere dello Sport: "Debutto in A in Napoli-Juventus e ultimo calcio ufficiale, sempre al San Paolo, in sfida incrociata tra i compagni delle mie due squadre. Il Napoli e la Juventus. Doveva essere il mio addio al calcio, si trasformò nel ritorno di Diego a Napoli. Stadio pieno, entusiasmo incontenibile. Un regalo di dimensioni colossali che quel Fenomeno irripetibile mi fece. Quando l'ho invitato sapevo che poteva essere difficile averlo perché di impegni ne aveva, perché difficoltà ce ne potevano essere. Quando invece ci salutammo, finita la partita, lui mi disse: 'Non c'è mai stato un istante in cui non è esistita la possibilità che io non fossi qua. Io dovevo esserci per te'. Maradona non è replicabile, neanche negli affetti".