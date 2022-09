Ciro, a DAZN, ha parlato così del momento della Juve: "Condizionati dalle parole di Allegri? Questo può succedere, ma una cosa è certa: ho avuto la possibilità di giocare e allenare la Juventus, di vivere le due esperienze. Vale per tutte, ma di più per la Juve: gli alibi è meglio tenerli fuori. Una squadra come la Juve, un club così, ha necessità di stare a certi livelli. Puoi vincere o perdere, ma avere atteggiamento diverso. Non aiuta dire: ho alcune assenze. Ma se perdi col Monza, rischi con la Salernitana... tutti i discorsi vengono a cadere. E' sicuramente una squadra in difficoltà, non ha la forza di reagire. E' passiva nella gara e ovviamente i risultati si vedono".