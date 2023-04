Ciro, a DAZN, parla così di Juve-Napoli e della rivalità: "Percepivi che la città era in fermento per quella partita. Tra Napoli e Juve ci sono sempre state delle partite in cui ci sono stati degli snodi: noi veniamo a Torino e vinciamo 3-1 ed è il primo anno che vinciamo lo scudetto, mi da pensare Napoli-Juve 1-0 il gol di Diego o piuttosto ribaltare la partita di Coppa UEFA che poi ci porta in semifinale".