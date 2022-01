Ciro Ferrara, a SportMediaset, ha parlato così di Inter-Juve: "​Sicuramente una grandissima iniezione di fiducia, aver ribaltato il risultato così a Roma. Poi sai che la costanza e la continuità fanno la differenza, che è ciò che l'Inter sta avendo. Onestamente, soprattutto per quelle che erano state le partenze nell'Inter, pur consapevole del grande lavoro di Inzaghi, credo che nessuno si aspettasse questo rendimento. C'è stato un momento difficile nella prima parte, ma ora stanno dimostrando di meritare il primo posto per qualità di gioco e per gli uomini in campo. E grande merito va a Simone. Ha cambiato anche la squadra, modellata. C'è stato un grande lavoro da parte di Conte per mentalità, tecnico, tattico. Ma va riconosciuto il valore del lavoro di Simone Inzaghi".