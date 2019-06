Un po' è preoccupato, Ciro Ferrara. Il fatto che Maurizio Sarri possa andare ad allenare la Juventus resta qualcosa di 'politicamente scorretto', quantomeno per i tifosi di Juve e Napoli, entrambi scettici sulla questione per motivi completamente diversi. Intervenuto a Sport Mediaset, l'ex difensore e allenatore bianconero ha invitato la sua ex società a mantenere le antenne dritte: "Sarà la Juventus a scegliere l’allenatore migliore e se dovesse essere Sarri dovrà difenderlo sicuramente da qualche attacco che arriverà inevitabilmente", le sue parole. Coesione e unità, soprattutto coerenza per il percorso pronto a essere intrapreso dalla Vecchia Signora. Staremo a vedere.