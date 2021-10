La Juventus oggi sarà impegnata alle 18 sul campo del Verona, un match che riporta alla mente alcune vittorie importanti ai fini dello scudetto bianconero. Come quella dell'11 maggio 1997: un 2-0 con un gol per tempo. Sul finire dei due tempi, a esser più precisi. Nell'occasione furono Ciro Ferrara e Vladimir Jugovic a firmare il successo juventino in casa dell'Hellas.

Qui di seguito potete gustarvi il video: sempre bello tuffarsi così nel passato